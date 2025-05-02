Май в Корее – традиционно семейный праздник. В этом месяце отмечаются и День детей, и День родителей, а также несколько других праздников, будь то День учителя или День рождения Будды. В этом выпуске передачи вы сможете услышать традиционные песни для детей и в исполнении детей, а также познакомиться с музыкой буддийских храмов. Кроме того, мы расскажем вам о творчестве корейского певца Ким Чхан Хвана, жившего на рубеже XIX и XX веков.





Выпуск 684. Певец Ким Чхан Хван

* Песня «Все мы - цветы» – Сон Да Гён (вокал)

* Отрывок из детского пхансори «О том, как кусали хвост» – Ким Бон Ён (вокал)

* Мелодия «Для лягушки» – Ан Ын Гён (флейта пхири)

* Песня «Полёт ласточки» из пхансори «Сказание о Хынбо» - Ли Гван Бок (вокал)

* Песня «Ссуктэмори» – Им Бан Уль (вокал), ансамбль «Ким До Гюн груп»

* Песня «Живые птицы» – Группа Chudahye Chagis

* Мелодия из утренней службы в буддийском храме Сонгванса – Монахи храма Сонгванса (барабан попко, колокол помчжон, деревянный барабан мого, гонг унпхан)

* Мелодия «Хвесимгок» - Ли Гван Су (вокал)