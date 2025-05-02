Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)





Режиссёр: Им Дэ Хи

В ролях: Кён Су Чжин, Ма Дон Сок, Со Хён, Чон Чжи Со, Ли Дэвид

Жанр: Фильм

Премьера: 30 апреля 2025 г.





По всей стране происходят загадочные убийства, и только три человека из команды “Святая ночь” могут их остановить, ведь эти убийства совершают не люди, а демоны. 30 апреля на экраны вышел захватывающий оккультный триллер с главной звездой корейских боевиков - Ма Дон Соком (Ба У). Известный своими мощными ролями и фирменными ударами кулаков, в этом фильме он снова покажет, на что способен в борьбе со злом. Кроме него, в команде “Святая ночь” состоят ещё двое: девушка по имени Шэрон, умеющая проводить обряд экзорцизма и изгонять дьявола, и парень по фамилии Ким, который снимает приключения героев на камеру и документирует все демонические заговоры. Смогут ли они спасти мир и разрушить планы дьявольского культа?