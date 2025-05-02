Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-05-02


Режиссёр: Им Дэ Хи 
В ролях: Кён Су Чжин, Ма Дон Сок, Со Хён, Чон Чжи Со, Ли Дэвид 
Жанр: Фильм 
Премьера: 30 апреля 2025 г.

По всей стране происходят загадочные убийства, и только три человека из команды “Святая ночь” могут их остановить, ведь эти убийства совершают не люди, а демоны. 30 апреля на экраны вышел захватывающий оккультный триллер с главной звездой корейских боевиков - Ма Дон Соком (Ба У). Известный своими мощными ролями и фирменными ударами кулаков, в этом фильме он снова покажет, на что способен в борьбе со злом. Кроме него, в команде “Святая ночь” состоят ещё двое: девушка по имени Шэрон, умеющая проводить обряд экзорцизма и изгонять дьявола, и парень по фамилии Ким, который снимает приключения героев на камеру и документирует все демонические заговоры. Смогут ли они спасти мир и разрушить планы дьявольского культа?
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Святая ночь: охотники на демонов (거룩한 밤: 데몬 헌터스)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >