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Дата рождения: 5 июня 1999 г.

Рост: 186 см

Вес: 73 кг

Дебют: веб-дорама “Ты заставляешь меня танцевать” (유 메이크 미 댄스), 2021 г.





В средней школе Чху Ён У был учеником естественно-научного факультета, он любил математику и естественные науки и мечтал стать исследователем, биологом или учителем. Перед поступлением в университет у него возникли сомнения относительно правильности выбора дальнейшей карьеры. Зимой второго года обучения в старшей школе он получил на улице визитную карточку JYP Entertainment и решил пойти по стезе актёра. Но так как Чху Ён У начал подготовку к поступлению намного позже своих сверстников, ему пришлось очень много трудиться. Его семья всегда поддерживала его и даже переехала в Сеул ради карьеры сына. Чху Ён У дебютировал в 2021 году и с тех пор уже успел получить признание и сняться в нескольких ярких и популярных дорамах, например, "Школа 2021" (학교 2021), "История леди Ок" (옥씨부인전) и "Центр экстренной хирургии: Золотой час" (중증외상센터).