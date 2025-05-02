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Последняя работа Ким Сэ Рон

2025-05-02

ⓒ YONHAP News
Стало известно о последнем кинопроекте, в котором снялась покойная актриса Ким Сэ Рон. Недавно съёмочная группа фильма «Человек-гитарист» (기타맨) опубликовала музыкальный клип к фильму перед его выходом в кинотеатрах. Четырёхминутный ролик включает в себя кадры из фильма и музыкальную тему, в котором Ким Сэ Рон исполнила главную женскую роль. Съёмки завершились осенью 2024 года, и этот фильм стал её последней работой: в феврале 2025 года актриса внезапно ушла из жизни. Сразу после публикации музыкального клипа пользователи сети снова начали вспоминать покойную актрису в комментариях. Режиссёр картины отметил, что Ким Сэ Рон с большим энтузиазмом участвовала в съёмках, и добавил, что все доходы от музыкального клипа будут переданы в Корейский центр предотвращения самоубийств (한국생명존중희망센터).
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