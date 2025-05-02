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Путешествие на острова Токто в шоу Netflix

2025-05-02

ⓒ NETFLIX
Острова Токто, расположенные в самой восточной части РК, были представлены мировой аудитории в популярном развлекательном шоу Netflix «Сумасшедший гостевой дом Киана» (대환장 기안장). Ведущий шоу - эксцентричный художник вебтунов Kian84, который управляет нетрадиционным гостевым домом на острове Уллындо и приглашает к себе различных знаменитостей. В шестом эпизоде шоу, вышедшем в конце апреля, Kian84 вместе со своими коллегами - Чином из BTS и юмористкой Чи Е Ын - отправился на экскурсию на острова Токто. Особое внимание привлёк тот факт, что Netflix указал название островов как «Dokdo» (Токто) не только на английском, но и на японском языке. Это связано с тем, что с 1952 года японская сторона утверждает, что острова принадлежат ей и называет их «Такэсима», хотя Токто исторически, географически и в соответствии с международным правом являются суверенной территорией РК.  
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