Выставка корейской анимации

© Korean Film Archive

29 апреля Корейский киноархив объявил о проведении специальной выставки под названием «Беги по клеткам, Гиль Дон!» в Корейском музее кино в столичном муниципальном округе Мапхо-гу. Выставка пройдёт со 2 мая по август 2025 года, и на ней будет представлена история корейской анимации за последние 30 лет. Придя на выставку, можно будет увидеть все знаменитые мультфильмы и любимых главных героев, включая первый корейский полнометражный анимационный фильм «Хон Гиль Дон» (1967) (홍길동), «Робот Тхэгвон V» (1976) (로보트 태권 V), «Тхэквондисты Маручхи и Арачхи» (1977) (태권동자 마루치 아라치), «Токко Тхак - Бросок к солнцу» (1983) (독고탁 태양을 향해 던져라) и «Маленький динозаврик Дули - Приключение ледяной звезды» (1996) (아기 공룡 둘리-얼음별 대모험). Также на выставке будет открыт зал, в котором можно будет познакомиться с процессом производства мультипликации, основанной на покадровой съёмке. Мультипликация - это традиционная форма анимации, которая передаёт движение посредством фотографирования с помощью камеры нескольких последовательных изображений, нарисованных на прозрачных пластинах, называемых ячейками. На выставке посетителям будет предложено попробовать создать собственный анимированный шедевр, используя метод ячеек.