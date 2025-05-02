Полезные ископаемые Северной Кореи

Редкоземельные элементы, используемые для производства электроники, электромобилей и современного оружия, — это редкие и нужные полезные ископаемые. В XXI веке они стали по-настоящему стратегическими ресурсами, поскольку их залежи сосредоточены только в некоторых странах. По оценкам экспертов, Северная Корея обладает месторождениями редкоземельных элементов в международных масштабах. Корейская корпорация минеральных ресурсов оценивает запасы в диапазоне от 20 до 48 миллионов тонн. Если верхняя оценка окажется верной, то Север может обогнать Китай и стать страной №1 в мире по запасам редкоземельных элементов. Но даже по нижнему порогу это четвёртое место в мире.

О том, какими редкоземельными ресурсами и другими полезными ископаемыми обладает Северная Корея, мы поговорим с директором Центра северокорейских исследований Корейского института национальной стратегии господином Ли Ён Чжоном.