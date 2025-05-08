Первый сольный альбом Марка из NCT «The Firstfruit»









7 апреля на сцене в качестве сольного исполнителя дебютировал артист, чьего индивидуального продвижения уже долго ждал, пожалуй, весь K-POP. В этот день Марк Ли (마크) из группы NCT представил свой первый полноформатный альбом «The Firstfruit» или «Первый плод», и его премьера увенчалась большим успехом. Марк стал первым артистом SM Entertainment в истории корейского чарта Hanteo, чей сольный дебютный альбом превысил отметку в 500 000 тыс. проданных экземпляров за первую неделю релиза.

Создавая альбом, Марк опирался на личный опыт, конкретно, на воспоминания, которые связаны с четырьмя городами. Это его родной Торонто; Нью-Йорк, куда он впервые иммигрировал; Ванкувер, где он провел школьные годы, и Сеул, где он реализовал свою мечту артистом. 13 песен альбома были разделены на четыре части в зависимости от эмоций, которые Марк проживал в каждом городе. Заглавная песня называется «1999», это год рождения певца. Марк Ли родился в Канаде, в городе Торонто. Прожив там семь лет, будущий артист с семьей перебрались в Нью-Йорк. Пять лет спустя они вернулись в Канаду и поселились в Ванкувере. Здесь Марк жил, пока ему не исполнилось 14 лет. В 2012 году после прослушивания лейбл SM Entertainment выбрал Марка для стажировки, и семья перебралась в Корею, где он, учился в Сеульской старшей школе искусств. В интервью Марк рассказывал, что уже в школе любил сочинять стихи. Он пробовал себя в разных стилях, пристрастился к рэпу, а также учился играть на гитаре.

Новоявленный трейни стал участником преддебютной стажерской команды SM Rookies. В апреле 2016 года лейбл сообщил, что ее участники команды, в том числе и Марк, дебютируют в первом юните новой группы NCT — NCT U. В апреле свет увидел первый сингл NCT U «The 7th Sense», и Марк лично участвовал в его написании. Через три месяца стало известно, что Марк будет также и участником второго юнита NCT 127. Так стало понятно, что он в NCT является одним из ключевых участников, и компания возлагает на него большие надежды.

Вне NCT Марк начал работать почти сразу после дебюта, писал и представлял саундтреки, участвовал в телешоу, влюбляя в себя все больше поклонниц. В 2019 году Марк вошел в состав еще одной проектной группы, на этот раз не NCT, а SuperM. Среди ее участников были Пэк Хён и Кай из EXO, Тхэ Мин из SHINee, а также другие популярные участники NCT Тхэ Ён, Тэн и Лукас. Здесь собрались самые популярные парни SM Entertainment, и присутствие Марка в очередной раз доказало его популярность. Первый сольный сингл артиста «Child» увидел свет в январе 2022 года. Релиз увенчался успехом: песня заняла первое место в чартах iTunes «Top Song» в 14 странах. С тех пор Марк понемногу выпускал сольные синглы, среди «Golden Hour», «200» и дуэт с репершей Ли Ён Чжи «Fraktsiya».

В этот день на наших волнах прозвучали песни из первого альбома Марка «The Firstfruit», среди которых «1999», «+ 82 Pressin’», «Toronto’s Window» и другие.