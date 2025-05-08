Передача Шестая: Принятие Конституции

Обнародование первой Конституции Республики Корея 17 июля 1948 года
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Рождение Конституции Республики Корея
17 июля 1948 года была обнародована Конституция Республики Корея. На момент принятия она состояла из 10 глав и 103 статей была основана на принципах народного суверенитета, свободы и равенства. Конституция сыграла ключевую роль в становлении демократической республики и девять раз подвергалась изменениям вплоть до 1987 года.
Преамбула Конституции Республики Корея,
12 июля 1948 года
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Конституция провозглашает Республику Корея демократической республикой
В преамбуле Конституции Республики Корея указано, что она она унаследовала правовую преемственность от Временного правительства, созданного в результате Первомартовского движения, а также демократические идеалы Апрельской революции, выступавшей против несправедливости. Статья 1 главы 1 гласит, что Республика Корея является демократической республикой, её суверенитет принадлежит народу, и вся государственная власть исходит от народа.
Церемония начала работы Конституционного суда, 27 декабря 1988 года
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Конституционный суд: отражение духа времени в Основном законе
Основанный в 1988 году, Конституционный суд Республики Корея осуществляет контроль за соответствием законов и судебных решений Конституции, защищает основные права граждан от злоупотреблений государственной властью и способствует разрешению социальных конфликтов. За годы своей работы Конституционный суд вынес ряд ключевых решений, отражающих дух своего времени: признание неконституционности системы «хочжу» —традиционной формы семейной регистрации, предусматривавшей главенство мужчин в семье, отмена чрезвычайных указов президента времён Конституции Юсин, действовавшей в период авторитарного правления Пак Чон Хи, признание законности системы финансовых сделок под реальными именами, утверждение конституционности конфискации имущества коллаборационистов, а также рассмотрение дел об импичменте президентам. Конституция Республики Корея продолжала меняться и развиваться, проходя испытания на каждом поворотном этапе современной истории.