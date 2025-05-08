Передача Шестая: Принятие Конституции

Обнародование первой Конституции Республики Корея 17 июля 1948 года

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Рождение Конституции Республики Корея 17 июля 1948 года была обнародована Конституция Республики Корея. На момент принятия она состояла из 10 глав и 103 статей была основана на принципах народного суверенитета, свободы и равенства. Конституция сыграла ключевую роль в становлении демократической республики и девять раз подвергалась изменениям вплоть до 1987 года.





Преамбула Конституции Республики Корея,

12 июля 1948 года

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Конституция провозглашает Республику Корея демократической республикой В преамбуле Конституции Республики Корея указано, что она она унаследовала правовую преемственность от Временного правительства, созданного в результате Первомартовского движения, а также демократические идеалы Апрельской революции, выступавшей против несправедливости. Статья 1 главы 1 гласит, что Республика Корея является демократической республикой, её суверенитет принадлежит народу, и вся государственная власть исходит от народа.





Церемония начала работы Конституционного суда, 27 декабря 1988 года

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