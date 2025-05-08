Шоубиз сегодня от 7 мая

Самые ожидаемые корейские фильмы второй половины 2025 года

В этом выпуске мы рассказали о том, какие корейские фильмы ожидают своего выхода в 2025 году. Первой мы представили картину в жанре, который, по нашему мнению, корейские зрители предпочитают больше всего, а именно боевик. Этот новый криминальный фильм получил название «Богомол» или «사마귀», и его действие разворачивается вокруг трех персонажей, которые борются за звание самого искусного киллера. Элитный убийца класса «А» Хан Уль (한울) по прозвищу Богомол возвращается в индустрию заказных убийств после долгого перерыва. Некогда привычный преступный мир встречает его полным отсутствием каких-никаких законов, которые все же были установлены в этой колыбели беззакония. А произошло это от того, что глава организации M.K. Enterprise, в которой Богомол работал, теперь мертв. На его место метит некий Ток Го (독고), легендарный заказной убийца, который также вернулся в индустрию спустя долгие годы. В эту схватку включается и девушка-киллер, работающая под именем Джей (재이), с которой Хан Уль вместе обучался мастерству убивать и которая еще тогда стала его вечной соперницей. Примечательно, что фильм «Богомол» является спин-оффом еще одного криминального боевика «Киль Бок Сун» (길복순), который вышел на Нетфликсе в 2023 году. Режиссером картины выступает Ли Тхэ Сон (이태성), который поработал над сценарием предыдущей части. Те, кто видел ее, могут помнить, что в главной роли Киль Бок Сун снялась именитая актриса Чон До Ён (전도연). Каст «Богомола» также обзавелся звездными именами: главную роль киллера Богомола исполнил разноплановый актер Им Си Ван (임시완), которого вы могли видеть во втором сезоне «Игры в кальмара» (오징어 게임 2), сериале «Мисэн» (미생), фильме «Чрезвычайная ситуация» (비상선언) и многих других проектах. Роль Джей досталась актрисе Пак Гю Ён (박규영), которая, кстати, уже сотрудничала с Им Си Ваном на съемочной площадке «Игры в кальмара 2», где также сыграла киллера. Ну и, наконец, роль легендарного Ток Го исполнил актер Чо У Чжин (조우진), звезда фильма «Инсайдеры» или «내부자들», а также совсем недавних картин «Матч» или «승부» и «Харбин» (하얼빈). Премьера фильма «Богомол» запланирована на лето тире осень этого года.

Подробнее о предстоящих корейских фильмах второй половины 2025 года вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 7 мая.

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