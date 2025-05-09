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5 мая в выставочном центре COEX в районе Каннам, Сеул, состоялась 61-я церемония вручения премии Baeksang Arts Awards. В категории «Кино» главный приз получил оператор Хон Гён Пхё за фильм «Харбин» (하얼빈), а в категории «Телевидение» победителем стало развлекательное шоу Netflix «Кулинарные войны классов» (흑백요리사). Это первый случай, когда главный приз в данной категории присуждается не актёрскому составу или продюсеру, а развлекательной программе. Больше всего наград в этом году получил драматический сериал Netflix «Когда жизнь даёт тебе мандарины» - четыре, включая «Лучший сериал», «Лучший сценарий», а также «Лучшую мужскую и женскую роли второго плана». Режиссёр Ким Вон Сок прокомментировал: «Говорят, что сейчас эпоха ненависти, но после просмотра этой дорамы я подумал: “Давайте не будем ненавидеть друг друга и жить дружно вместе”». Самая острая конкуренция в этом году развернулась в категории «Телевидение» за награды за лучшую мужскую и женскую роли. Награду за лучшую мужскую роль получил Чу Чжи Хун за участие в дораме «Центр экстренной хирургии: Золотой час». Победительницей в номинации «Лучшая женская роль» стала актриса Ким Тхэ Ри за роль в дораме «Чон Нён» (정년이). Премию «Лучший актёр-новичок» в категории «Телевидение» получили Чху Ён У («История леди Ок», 옥씨부인전) и Чхэ Вон Бин («Такой близкий предатель», 이토록 친밀한 배신자). Премию за лучший сценарий в категории «Кино» получили режиссёр Пак Чхан Ук и сценарист Син Чхоль за совместную работу над фильмом «Война и восстание» (전,란). В благодарственной речи Пак Чхан Ук подчеркнул: «Пришло время выбрать лидера, достойного великого народа. Нам нужен не такой, как глупый и недостойный король Сончжо из фильма «Война и восстание», а человек, который искренне боится и уважает свой народ».