Показ мультфильма о кумихо ко Дню детей

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Анимационная версия сериала «Легенды родного края» возвращается на KBS спустя 16 лет. В честь Дня детей, 5 мая в 12:10 по местному времени, на канале KBS 1TV вышел эпизод «Легенды родного края - Кумихо (Девятихвостная лисица)». Это переосмысление одной из самых известных историй сериала, где элементы ужаса были смягчены, чтобы фильм был подходящим для семейного просмотра. Проект стал первой корейской анимацией, созданной с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Он использовался на всех этапах - от дизайна персонажей до компоновки сцен и синтеза голосов. Телерадиовещательная компания KBS заявила, что это стратегическая попытка объединить свой интеллектуальный капитал с передовыми технологиями ИИ для привлечения новой аудитории и выхода на мировой рынок. Оригинальный сериал «Легенды родного края», основанный на корейских народных сказках и легендах, транслировался на канале KBS с 1977 по 2009 год и стал пионером в жанре корейского фольклорного ужаса.