Передача седьмая: Апрельская революция — новая веха в истории демократии

Апрельская революция 1960 года
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Спустя всего пятнадцать лет после обретения независимости Корея стала ареной мощного демократического движения — Апрельской революции.
В 1960 году студенты и граждане по всей стране вышли на улицы с протестами против диктатуры и коррупции, что в итоге привело к отставке президента Ли Сын Мана. Этот год ознаменовал собой пятнадцатилетие освобождения от японского колониального господства и был всего лишь седьмым годом после завершения Корейской войны перемирием.
Долгое правление Ли Сын Мана — почва для грядущей революции
С момента основания Республики Корея в 1948 году президент Ли Сын Ман удерживал власть путём неоднократных произвольных поправок в Конституцию и репрессивного управления. Непосредственным поводом для начала народного восстания стали выборы президента и вице-президента, состоявшиеся 15 марта 1960 года. Несмотря на массовые фальсификации и применение политического насилия, Ли Сын Ман был объявлен победителем, а Ли Ги Бун — его заместителем. Это вызвало волну протестов, прежде всего в городе Масан. Власти ответили силой: использовали боевые патроны и слезоточивый газ.
Заявление университетских преподавателей о политической ситуации
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Народный гнев приводит к отставке президента
Хотя протестное движение на какое-то время затихло под давлением властей, всё изменилось 11 апреля, когда в море у Масана было найдено тело школьника Ким Чжу Ёля, пропавшего во время мартовских демонстраций. Эта находка вновь пробудила гнев граждан. 18 апреля, после завершения митинга, студенты университета Корё подверглись нападению со стороны политических бандитов. 25 апреля профессора университетов обнародовали заявление, в котором призвали к отставке президента. Это стало импульсом к общенациональным демонстрациям. На следующий день, 26 апреля, Ли Сын Ман был вынужден объявить об уходе с поста.
Заявление Ли Сын Мана об отставке
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Апрельская революция — новая глава в истории демократии Кореи
Апрельская революция стала одной из немногих мирных и успешных демократических революций в мировой истории, и по сей день служит образцом гражданского сопротивления. В 2023 году документы, связанные с этим движением, были включены в реестр «Память мира» ЮНЕСКО. Это событие ознаменовало собой начало новой эры корейской демократии. В преамбуле Конституции Республики Корея закреплено: страна «наследует идеалы демократического движения 19 апреля, восставшего против несправедливости».
Апрельская революция 1960 года
ⓒ KBS