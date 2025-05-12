Передача седьмая: Апрельская революция — новая веха в истории демократии

Спустя всего пятнадцать лет после обретения независимости Корея стала ареной мощного демократического движения — Апрельской революции.

В 1960 году студенты и граждане по всей стране вышли на улицы с протестами против диктатуры и коррупции, что в итоге привело к отставке президента Ли Сын Мана. Этот год ознаменовал собой пятнадцатилетие освобождения от японского колониального господства и был всего лишь седьмым годом после завершения Корейской войны перемирием.





Долгое правление Ли Сын Мана — почва для грядущей революции

С момента основания Республики Корея в 1948 году президент Ли Сын Ман удерживал власть путём неоднократных произвольных поправок в Конституцию и репрессивного управления. Непосредственным поводом для начала народного восстания стали выборы президента и вице-президента, состоявшиеся 15 марта 1960 года. Несмотря на массовые фальсификации и применение политического насилия, Ли Сын Ман был объявлен победителем, а Ли Ги Бун — его заместителем. Это вызвало волну протестов, прежде всего в городе Масан. Власти ответили силой: использовали боевые патроны и слезоточивый газ.