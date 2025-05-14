Музыкальные новинки апреля 2025 года









В этом выпуске мы послушали K-POP новинки апреля, после чего окончательно сказали ему свое «пока»! Итак, самым ожидаемым возвращением апреля по праву можно назвать новый релиз несравненного Кая (카이), участника популярной бойз-группы EXO. Певец совсем недавно был демобилизован и впервые за два года вернулся в объятия своих поклонниц. 21 числа состоялась премьера его долгожданного четвертого мини-альбома «Wait on Me» или «Подожди меня». Одноименная заглавная песня — это зажигательная танцевальная композиция с элементами афробита, который продолжает оставаться популярными по всему миру. В ней Кай поет о том, что томительное ожидание ответа на романтические чувства – это не всегда страдание, но еще и способ дать эмоциям раскрыться в полной мере.

Следом за GDRAGON, который с триумфом вернулся на сцену, в апреле новую музыку представил его товарищ по BIGBANG Тэ Сон (대성)! «D’s WAVE», так называется новый релиз певца, это первый мини-альбом, выпущенный им за 19 лет с момента его дебюта в BIGBANG и за 16 лет с момента его сольного дебюта в Корее. Заглавная композиция альбома «Universe» — это песня, содержащая непростое послание о поиске своего пути к лучшему миру с мощным рок-звучанием, которая, однако, воспринимается как теплая и ностальгическая.

В апреле очень красивый, но в то же время печальный релиз представили участники группы ASTRO, которые два года назад потеряли дорогого и любимого участника и друга Мун Бина (문빈). В создании и исполнении песни «꿈속의 문» (Дверь в сон) или «Moon» (Луна) приняли участие не только парни из ASTRO, но и многие другие артисты, которые были близки с Мун Бином и тяжело переживают потерю. Среди них участники бойз-группы Monster Х, герлз-группа VIVIZ, участники групп Seventeen, SF9, Stray Kids и многие другие. Кроме того, в песне можно услышать голоса и бывшего участника ASTRO Рокки, который не мог пропустить такой важный релиз, а также родной сестренки Мун Бина Мун Су А (문수아) из группы Billie. В общей сложности в работе над песней «Moon» приняли участие целых 22 артиста, что доказывает, каким прекрасным человеком был Мун Бин, и как всем его не хватает.

Помимо вышеперечисленных композиций в этом выпуске прозвучали: новая песня бойз-группы NCT Wish «poppop», новинка «Hello Stranger» певицы Квон Ын Би, а также песня «Твое появление» (너의 등장) в исполнении группы Соран (소란).



