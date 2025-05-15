В новом выпуске передаче «Мелодии Кореи» мы расскажем об артистке Им Чхун Эн, которая стояла у истоков эпохи женских театральных трупп, пользовавшихся огромной популярностью в 1950-х годах. Благодаря Им Чхун Эн увидели свет многие постановки, причём артистка всегда старалась идти в ногу со временем: применяла новые технологии, уделяла большое внимание гриму и костюмам. Подробнее о творчестве этой выдающейся актрисы, певицы, танцовщицы и продюсера вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 685. Артистка Им Чхун Эн

* Мелодия «Fly to the sky» – Ансамбль «Комунго фэктори»

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце» – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Песня «О плаче Черепахи» – Группа Leenalchi

* Мелодия «Хвесимгок» - Ли Гван Су (вокал)

* Песня «Кымгансан тхарён» – Ан Сук Сон (соло) и вокальный ансамбль

* «Весенняя песня» – Чан Со Юн (вокал)

* Мелодия «Жаворонок» – Рян Сон Хи (флейта сохэгым)

* Песня «Панмэги пинари» - Ким Ю Ри (вокал)

* Песня «Тэгамкори» - Ким Ён У (вокал)