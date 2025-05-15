Шоубиз сегодня от 14 мая

Певица IU вернется на сцену уже в этом месяце!

Певица и актриса IU продолжает трудиться в поте лица! Совсем недавно ее новый сериал «Когда жизнь преподносит мандарины» (폭싹 속았수다), в котором она сыграла сразу две главные роли Э Сун (애순) и Кым Мён (금명), произвел настоящий фурор, став огромным хитом по всему миру. Участие в этом сериале даже подарило IU номинацию на награду «Лучшая актриса» на 61-й церемонии награждения Пэксан (Baeksang Awards). К сожалению, победительницей в этот раз IU не стала, но мы-то знаем, что в музыке артистке точно нет равных! И сама IU также прекрасно знает свои сильные стороны, поэтому уже совсем скоро вернется и на эстраду. 12 мая появились первые новости о том, что певица готовится представить новый музыкальный материал уже совсем скоро. Издание TenAsia также сообщило, что в ее возвращении фигурирует не кто иной, как Чха Ын У (차은우), самый красивый молодой певец и актер Кореи. Пользователи Сети были очень заинтригованы этой вестью, которая, к счастью, оказалось правдивой. В этот же день продюсерское агентство IU EDAM Entertainment подтвердило, что в настоящее время их подопечная находится на завершающей стадии подготовки возвращения на сцену, которое запланировано уже на этот месяц. Правдивым оказалось и сообщение о сотрудничестве с Чха Ын У. Агентство объявило, что актер появится в музыкальном клипе к новой песни IU. Напомню, что ранее в этом году две звезды уже сотрудничали на съемочной площадке, правда, всего лишь для совместной рекламной фотосессии ювелирного бренда. Но даже лишь это убедило общественность, что IU и Чха Ын У вместе смотрятся просто сногсшибательно! Предстоящее возвращение ознаменует первый новый альбом IU за год и три месяца: последний релиз певицы «The Winning» увидел свет в феврале 2024 года. Какой же будет новая музыка от одной из самых прославленных певиц Кореи? Друзья, возвращение IU совсем не за горами, поэтому узнаем совсем скоро!

В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 14 мая.

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