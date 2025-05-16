«Дядюшка Попай» ушел из жизни

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9 мая в возрасте 81 года скончался легендарный телеведущий Ли Сан Ён, известный под псевдонимом «Дядюшка Попай». Прошло более 50 лет с момента его дебюта в 1971 году. В 1975 году, будучи ведущим детской программы «Соберёмся и споём» (모이자 노래하자) на канале KBS, он получил прозвище «Дядюшка Попай» - из-за своего невысокого роста и плотного телосложения. В 1985 году он начал вести культовую передачу «Конкурс самодеятельных песен» (전국노래자랑), а с 1989 года возглавил программу «Сцена дружбы» (우정의 무대), в рамках которой встречался с военнослужащими, объезжая всю страну. До сих пор в сердцах корейцев живы воспоминания о трогательных встречах солдат со своими матерями. Этот момент, наполненный неподдельными эмоциями, пережил поколения и остался частью общей памяти. Ли Сан Ён был ведущим нескольких так называемых «национальных программ» и получил множество наград, включая медаль «Тонбэк» за заслуги в области культуры. Эту награду он особенно ценил - она всегда висела у него на поясе рядом с ремнём, подаренным родителями. После того, как он оплатил операцию на сердце ребёнку, с которым познакомился через телевидение, Ли Сан Ён основал Корейскую ассоциацию защиты детей (한국어린이보호회). Через эту организацию он помог многочисленным детям с сердечными заболеваниями обрести шанс на здоровую жизнь. Несмотря на боль, которую он хранил в сердце после того, как в детстве потерял мать, Ли Сан Ён до последних дней дарил улыбки пожилым людям. После визита в больницу из-за сильного кашля он потерял сознание по дороге домой и больше не пришёл в себя. «Дядюшка Попай», который с доброй улыбкой и неиссякаемой энергией передавал зрителям ценности семьи, ушёл, но его тёплый голос и искреннее сердце навсегда останутся в нашей памяти.