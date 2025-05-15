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Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-05-16


Режиссёр: Пак Чун Су, Чхве Ён Су 
В ролях: Ли Чжун Ён, Чон Ын Чжи, Ли Ми До, Ли Сын У, Пак Сон Ён, Чон Ук Чин 
Жанр: Дорама (KBS 2TV) 
Премьера: 30 апрель 2025 г.

Прекрасная дорама для тех, кто всё никак не может собраться заняться спортом и постоянно откладывает поход в фитнес-центр. Она подойдёт тем, кому не хватает мотивации начать заботиться о своём здоровье. Этой весной KBS представляет лёгкую романтическую комедию о владельце спортзала То Хён Чжуне и менеджере туристического агентства Ли Ми Ран. После болезненного расставания с парнем Ли Ми Ран решает изменить свою жизнь и приходит в спортзал. Она и представить не могла, как сильно всё изменится - особенно после встречи с обаятельным тренером. Дорама наполнена комичными и жизненными ситуациями, знакомыми каждому, кто хоть раз покупал абонемент в спортзал, и станет отличной мотивацией для всех, кто давно хотел заняться спортом.
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)
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