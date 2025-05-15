Фитнес-клуб 24/7 (24시 헬스클럽 / 24 Hour Gym)

Режиссёр: Пак Чун Су, Чхве Ён Су

В ролях: Ли Чжун Ён, Чон Ын Чжи, Ли Ми До, Ли Сын У, Пак Сон Ён, Чон Ук Чин

Жанр: Дорама (KBS 2TV)

Премьера: 30 апрель 2025 г.





Прекрасная дорама для тех, кто всё никак не может собраться заняться спортом и постоянно откладывает поход в фитнес-центр. Она подойдёт тем, кому не хватает мотивации начать заботиться о своём здоровье. Этой весной KBS представляет лёгкую романтическую комедию о владельце спортзала То Хён Чжуне и менеджере туристического агентства Ли Ми Ран. После болезненного расставания с парнем Ли Ми Ран решает изменить свою жизнь и приходит в спортзал. Она и представить не могла, как сильно всё изменится - особенно после встречи с обаятельным тренером. Дорама наполнена комичными и жизненными ситуациями, знакомыми каждому, кто хоть раз покупал абонемент в спортзал, и станет отличной мотивацией для всех, кто давно хотел заняться спортом.