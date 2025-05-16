IU и Чха Ын У в новом музыкальном клипе

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Встреча звёзд IU и Чха Ын У, которые демонстрируют свои таланты и в певческой, и в актёрской сферах, вызвала бурный интерес у фанатов. По данным агентства, в этом месяце IU представит новую песню, и съёмки музыкального клипа на этот трек завершились. Как сообщается, Чха Ын У появился в эпизодической роли в новом клипе, что добавило интереса к предстоящему релизу. Ранее, в 2025 году, IU и Чха Ын У уже работали вместе во время съёмок рекламной кампании. Тогда их гармоничное взаимодействие вызвало широкий отклик среди пользователей сети. Известно, что участие Чха Ын У в клипе стало возможным по личной инициативе IU. Кроме подготовки к новому музыкальному релизу, IU продолжает активно заниматься актёрской деятельностью.