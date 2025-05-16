Ли До Хён возвращается из армии

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Актёр Ли До Хён, проходивший службу в военном оркестре ВВС РК, завершил свою службу 13 мая 2025 года. Он был зачислен в армию 14 августа 2023 года. Агентство актёра Wihwa Entertainment обратилось к его фанатам с просьбой поддержать и подбодрить актёра, который выполнил свой долг по защите Родины. Ли До Хён дебютировал в сериале «Мудрая жизнь в тюрьме» (슬기로운 감빵생활) и быстро стал популярным благодаря таким проектам, как «Отель дель Луна» (호텔 델루나), «Снова 18» (18 어게인), а также сериалам Netflix «Милый дом» (스위트홈) и «Майская юность» (오월의 청춘). Особенно широкую известность ему принесла роль в хите от Netflix «Слава» (더 글로리), а также в дораме «Плохая мать» (나쁜 엄마), после чего он зарекомендовал себя как заслуживающий доверия актёр. Во время службы в армии на экраны вышел его дебютный полнометражный фильм «Перезахоронение» (파묘), который собрал более 10 миллионов зрителей. За роль в этом фильме Ли До Хён получил награду «Лучший новый актёр» в категории кино на 60-й церемонии Baeksang Arts Awards. Во время церемонии он выразил намерение и через 10 лет бороться за звание лучшего актёра, пообещав непрерывно расти как артист. В настоящее время Ли До Хён состоит в официальных отношениях с актрисой Им Чжи Ён. Ожидается, что по возвращении он продолжит стремительный рост в профессии и порадует поклонников новыми сильными ролями.