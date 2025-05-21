Героиня нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - шаманка Ким Гым Хва, которая всю жизнь посвятила проведению шаманских ритуалов ради благополучия других людей. Она блестяще исполняла обряд «хождение по лезвию», который впечатлил иностранных зрителей в 1982 году на международном мероприятии. Ким Гым Хва является хранительницей искусства исполнения обрядов «Пэёнсинкут» и «Тэдонкут», а на основе жизни певицы был снят документальный фильм.





Выпуск 686. Шаманская певица Ким Гым Хва

* «Песня о битве у Красных скал» – Пак Су Бом (вокал), Будапештский оркестр

* Песня «Мольба» – Чхэ Су Хён (вокал), ансамбль VOLOSI

* Мелодия «Дитя острова» – Ким Хё Ён (губной орган сэнхван), Кан Чхан Ук (виолончель), Ким Ги Чжун (гитара)

* Часть «Очищение» из шаманского ритуала «Пэёнсинкут» - Ким Гым Хва (вокал)

* Песня «Ёнчжонкори» – Ансамбль «Актан кванчхиль»

* Песня «Неужели уже потрачены деньги?» – Самсан (вокал)

* «Турецкий марш» – Ансамбль каягымисток университа Сунмён

* Мелодия «Морской ветер» - Пак Сун А (25-струнная цитра каягым)