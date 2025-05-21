Вторая луна: магия фьюжн-кугака и мировые традиции в звуках





В этом выпуске мы продолжили тему корейской традиционной музыки, которую талантливые корейские музыканты всеми силами стараются адаптировать под современного слушателя. И один из коллективов, которому прекрасно это удается – это группа Тубончэ Таль (두번째 달) или «Вторая луна», которая исполняет музыку в жанрах традиционный кроссовер и фьюжн-кугак. Такое название участники коллектива придумали, задавшись вопросом: «Что было бы, если у Земли была вторая Луна?». Впервые Тубончэ Таль заявили о себе в 2004 году. На тот момент в коллективе выступали: Ким Хён Бо (김현보), который играет на гитаре и мандолине, басист Пак Чжин У (박진우), Чхве Чжин Гён (최진경), ответственная за клавишные и аккордеон, скрипачка Чо Юн Чжон (조윤정), гитарист Ли Ён Хун (이영훈), ударник и перкуссионист Пэк Сон Ёль (백선열) и вокалистка Пак Хе Ри (박혜리). До 2004 года все они работали в разных сферах, а объединиться решили по инициативе лидера Ким Хён Бо, который заинтересовался ирландской музыкой после поездки в Ирландию. Первым проектом коллектива Тубончэ Таль стал саундтрек для сериала канала MBC «Ирландия» (아일랜드) с популярными актерами Хён Бином и Ли На Ён в главных ролях. Коллектив представил свою первую композицию «В западном небе» или «서쪽 하늘에», которая произвела сенсацию. Она представляет собой необычное сочетание традиционных корейских и кельтских народных мотивов и с фьюжн музыкой. Благодаря этому смелому эксперименту композиция «В западном небе» стала одним из немногих инструментальных произведений, получивших известность среди широкой публики.

Коллектив начал получать повышенное внимание критиков и слушателей с выходом своего дебютного альбома «2nd Moon» в 2005 году. Пластинку музыканты выпустили под девизом «Мы группа, которая интерпретирует и исполняет народную музыку со всего мира в привычной манере». Дебютная пластинка оказалась очень удачной, и благодаря ей в конце 2005 года Тубочэ Таль были выбраны в качестве «Нового артиста года», а альбом «2nd Moon» был назван «Альбомом года» на церемонии награждения Korean Popular Music Awards. В 2006 году Тубонче Таль приняли участие в работе к саундтрекам к еще одному популярному сериалу «Дворец» или «궁», написав для сериала целых 10 композиций. Эти OST в исполнении Тубончэ Таль оцениваются как саундтреки, положившие начало жанру саундтреков в стиле фьюжн для исторических сериалов.

Второй альбом коллектива «그동안 뭐하고 지냈니?» или «Чем ты занимался все это время?» увидел свет в 2015 году. Нетрудно догадаться, что такое название выражает мысли поклонников, которые ждали новой работы любимого ансамбля целых 10 лет! К счастью, следующий альбом Тубончэ Таль не заставил себя ждать и был представлен в 2016 году. Это был альбом «Чхунхянга» (춘향가) или «Сказание о верной Чхун Хян», который объединил в себе корейскую оперу пхансори и традиционные мотивы со всего мира.

Сегодня замечательный коллектив Тубончэ Таль продолжает творить. Говорят, что музыка – это универсальный язык. «Так что Тубончэ Таль с их музыкой, которая не имеет границ и сочетает в себе мотивы со всего мира с корейским кугаком, заслуживают стать ведущим ансамблем корейской волны Халлю», - говорят корейские критики. Друзья, надеемся, что так оно и будет!

В этом выпуске прозвучали самые любимые и популярные композиции в исполнении коллектива Тубончэ Таль, среди которых «В западном небе» или «서쪽 하늘에», «Ледяной пруд» (얼음연못), саундтреки к сериалу «Дворец» (궁) и другие.