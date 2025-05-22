Передача восьмая: Сила граждан, признанная всем миром — движение за демократию

«Имыль Вихан Хэнджингок» — марш памяти и сопротивления, символ демократии и прав человека. Эта песня была создана в память о жертвах демократического движения 18 мая 1980 года и как музыкальное выражение его духа. Позднее она звучала во время протестов за демократию в Гонконге в 2019 году, а также на акциях сопротивления в Мьянме в 2021 году. Сегодня она воспринимается во всём мире как символ борьбы за свободу и демократию, а само южнокорейское движение стало примером гражданской солидарности.





Демократическое движение 18 мая

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Демократическое движение 18 мая 1980 года После убийства президента Пак Чон Хи 26 октября 1979 года, военные пришли к власти в результате переворота 12 декабря. Это спровоцировало рост протестов с требованиями демократизации. 17 мая 1980 года новое руководство распространило режим чрезвычайного положения на всю страну и распорядилось о закрытии всех университетов. 18 мая в городе Кванчжу у входа в университет Чоннам произошли столкновения между студентами и военными, сопровождавшиеся жестокими действиями со стороны армии. Когда об этом стало известно, к протестам присоединились местные жители. Армия безжалостно подавляла демонстрантов, применяя огнестрельное оружие. 27 мая в результате жёсткой операции военных движение за демократию было подавлено, унеся множество жизней.





Демократическое движение 10 июня

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Демократическое движение 10 июня 1987 года После жестокого подавления движения 18 мая генерал Чон Ду Хван занял пост президента. Тем временем протесты с требованиями свержения диктатуры и установления демократии продолжали набирать обороты. Смерть студента Сеульского госуниверситета Пак Чон Чхоля в результате пыток, а также тяжёлое ранение студента университета Ёнсе Ли Хан Ёля гранатой со слезоточивым газом вызвали широкий общественный резонанс. Массовые демонстрации, начавшиеся 10 июня 1987 года, стремительно распространились по всей стране. В итоге 29 июня кандидат в президенты от правящей партии Ро Дэ У выступил с заявлением о переходе к системе всенародных президентских выборов.





Инаугурация президента Ким Ён Сама — начало гражданского правительства

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