Памятники Северной Кореи в Списке Всемирного наследия

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ЮНЕСКО – специальный орган ООН по вопросам образования, науки и культуры - занимается отбором важнейших культурных и природных памятников всемирного наследия и охраной этих объектов как всеобщего достояния человечества. Северная Корея прилагает усилия для внесения своих культурных и природных объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совсем недавно международная организация признала глобальным геопарком северокорейскую часть горы Пэктусан. Кроме того, в Северной Корее есть два объекта, внесённых в Список Всемирного наследия и пять объектов нематериального культурного наследия человечества. Подробнее об охране культурных и природных памятников в КНДР вы узнаете в новом выпуске. Поможет нам в этом профессор Чон Ён Сон из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.