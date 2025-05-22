Шоубиз сегодня от 21 мая

Актеры Ли Чжэ Ин, Ан Чжэ Хон, Пак Чжин Ён и другие в новом тизере фильма «Великолепная пятерка» (HI-FIVE)

16 мая на видеохостинге YouTube был опубликован новый тизер фильма «Великолепная пятерка». Фильм рассказывает историю пяти обычных людей, которые, проснувшись однажды, понимают, что теперь их жизнь больше никак не назвать обычной. Несмотря на то, что они никак не были связаны в своей прошлой жизни, все же общее у них есть: каждый из них подвергся пересадке органов, которые наделили их… суперспособностями! Теперь они вынуждены не только уживаться с вновь приобретенными силами, но и противостоять тем, кто стремится использовать их. Теперь пятеро сражаются против безумного основателя культа, который также обрел силу с помощью трансплантации и жаждет их способностей. Новый тизер фильма «Великолепная пятерка» знакомит нас с каждым персонажем и их новообретенными способностями. Первой появляется Ван Со (완서), боец тхэквондо, которая демонстрирует невероятную силу и скорость, что она приобрела после пересадки сердца. Роль тхэквондо-девчонки исполнила молодая актриса Ли Чжэ Ин (이재인), чьей самой запоминающейся картиной является мистический триллер «Сабаха» (사바하). Далее следует Чжи Сон (지성), начинающий писатель, который благодаря пересадке легкого получает способность задерживать дыхание на долгое время. Его играет популярный актер Ан Чжэ Хон (안재홍), которого вы точно видели в сериале «Ответь мне 1988» или «응답하라 1988». Еще одна звезда этого же сериала, которая, кстати, по сюжету играла маму Ан Чжэ Хона, актриса Ра Ми Ран (라미란) в фильме «Великолепная пятерка» исполнила роль Сон Нё (선녀). Она тоже приобрела силы после пересадки почки, правда, какие именно пока непонятно. Напротив, Як Сон (약선) обладает легко узнаваемой суперспособностью: он приобрел дар исцеления после пересадки печени. Его играет актер Ким Хи Вон (김희원), главный злодей корейского кинематографа, взять хотя бы фильм «Безжалостный» (불한당). Однако плохиша в «Великолепной пятерке» играет отнюдь не он, а тот, от кого этой роли можно ожидать меньше всего. Это актер Пак Чжин Ён (박진영), звезда недавнего сериала «Ведьма» (마녀). Он таинственный лидера культа, который приобрел способность поглощать молодость после пересадки поджелудочной железы. Ждем премьеры фильма «Великолепная пятерка», которая состоится уже 30 мая! Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 21 мая.

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