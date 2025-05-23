Ли Чжэ Ук вернулся в исторической дораме

ⓒ NETFLIX

Актёр Ли Чжэ Ук вновь покоряет сердца поклонников в новой исторической дораме. После успеха дорамы «Алхимия душ» (환혼) он снялся в ряде современных проектов, расширив свои актёрские горизонты. Теперь Ли Чжэ Ук вернулся на экраны в исторической дораме «Дорогой Хон Ран» (Dear Hongrang / 탄금). На этот раз действие разворачивается в эпоху поздней династии Чосон, и Ли Чжэ Ук появляется на экранах в традиционном корейском костюме — ханбоке. Сам актёр в одном из интервью признался, что до съёмок в этой дораме и не подозревал, насколько много существует оттенков белого цвета, и именно этот проект помог ему по-настоящему оценить красоту ханбока. В дораме вместе с Ли Чжэ Уком снимаются Чо Бо А, Ом Чжи Вон, Пак Пён Ын и Ким Чжэ Ук.