Ко У Рим вернулся из армии к своей жене

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19 мая муж одной из известнейших в мире фигуристок Ким Ён А - Ко У Рим, участник мужского квартета Forestella, был демобилизован с военной службы. Он стал последним участником группы, прошедшим службу в армии. Ко У Рим покинул место службы тихо, без какой-либо официальной церемонии. Он поступил на военную службу в ноябре 2023 года и добросовестно исполнял свой долг по защите страны в составе военного оркестра. Ким Ён А и Ко У Рим поженились в октябре 2022 года. Через год после свадьбы Ко У Рим ушёл в армию, и молодая жена была вынуждена ждать его одна. Поклонники ласково называют их «влюблённой парочкой». Во время увольнительных Ко У Рим и Ким Ён А ходили на романтические свидания и делились совместными фотографиями в своих аккаунтах в социальных сетях. Теперь, когда Ко У Рим завершил службу, супруги вновь воссоединились и вошли в «режим молодожёнов».