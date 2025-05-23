Сон Дам Би опубликовала фотографию дочки

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Певица и актриса Сон Дам Би поделилась новостями о своей насыщенной повседневной жизни, связанной с воспитанием дочери. На днях она опубликовала в социальных сетях фотографию с малышкой, сопроводив её подписью: «Как же хорошо живётся нашей Хэ И». На опубликованных снимках также представлена продукция детской линии люксового бренда D, включая детские халаты и гели для душа. В 2022 году Сон Дам Би вышла замуж за бывшего члена национальной сборной по конькобежному спорту Ли Гю Хёка. После двух сеансов экстракорпорального оплодотворения она успешно забеременела и 11 апреля 2025 года родила дочь. После публикации фотографии новорождённой дочери 16 апреля Сон Дам Би получила множество поздравлений в соцсетях. Тогда она подписала снимок так: «Чудо, пришедшее в нашу жизнь с крошечными ручками и ножками. Наша милая малышка, ты - наше самое большое счастье. Спасибо всем за поздравления. Спасибо тебе, дорогой».