В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о непростой судьбе певца Кон Дэ Иля и его уникальном исполнении пхансори «Сказание о Хынбо». Вы сможете услышать редкие записи его исполнения, а также познакомиться с сельскохозяйственными песнями разных регионов Кореи и другими традиционными мелодиями.





Выпуск 687. Певец Кон Дэ Иль

* Песня «Глядя на звёзды» – Чон Ма Ри (вокал)

* Песня «Хвесимгок» – Чон Ён Нан (вокал)

* Песня «Пана тхарён» – Чо Гон Нэ (вокал)

* Отрывки из «Сказания о Хынбо», в которых герои разрезают тыкву и находят деньги – Кон Дэ Иль (вокал)

* Отрывки «Чольучжа», «Арасон» из песни «Чунвон масури нонё» – Хор старшеклассников школы традиционных искусств г. Намвон

* Песня об обмолачивании ячменя волости Соан уезда Вандо провинции Чолла-Намдо – Пак Нок Чин (соло) и вокальный ансамбль

* Песня об обмолачивании ячменя волости Пхунгак уезда Чхондо провинции Кёнсан-Пукто – Ким О Дон, Чхве Чжон Дык (соло) и вокальный ансамбль

* Мелодии «Онхэя», «Обонсан тхарён» - Трио «Каями» (цитра каягым)