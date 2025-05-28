Передача девятая: Движение «Сэмаыль»

Движение за модернизацию сельских районов Республики Корея — «Сэмаыль»

1. Трудолюбие, самопомощь, сотрудничество

2. Зелёный фон, жёлтый круг и зелёный росток в центре

3. ♪~ Колокол на рассвете, новый день настал — вместе обустроим деревню ~

Что объединяет эти три элемента? Движение «Сэмаыль».

В начале 1970-х годов, на фоне индустриализации и экспортно-ориентированной политики экономического роста, усилилось неравенство между городом и деревней. В ответ правительство предоставило более 34 000 сельским деревням бесплатный цемент для улучшения инфраструктуры. Это стало отправной точкой для движения «Сэмаыль». Сельчане строили общественные здания, расширяли дороги и благоустраивали территорию. Деревни с высокими результатами получали дополнительную поддержку.

Расширение и эффект

Постепенно движение вышло за рамки благоустройства и охватило просветительскую работу и повышение доходов. Доходы в сельской местности в 1975 году составили 85 % от городских и в отдельные периоды даже превышали их. Впоследствии движение распространилось на дома, предприятия, фабрики и школы.





Международное признание

В 2013 году архивные материалы, связанные с движением «Сэмаыль», были внесены в Реестр всемирного документального наследия ЮНЕСКО. ООН признала его действенной моделью борьбы с бедностью. Сегодня это движение рассматривается международным сообществом как успешный пример устойчивого сельского развития.