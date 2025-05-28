«Отец BTS» Пан Си Хёк и его музыкальное творчество





Дорогие друзья, вам точно знакомо имя Пан Си Хёк (방시혁) даже, если вы не можете назвать себя заядлым «фанатом K-pop». Ведь именно он подарил миру один из самых успешных коллективов BTS (방탄소년단), который уже вошел в историю не только своей родины Кореи, но и в историю развития поп-музыки в целом. Все мы знаем Пан Си Хёка как «отца» этой великолепной семерки, но не все знают, как жил, чем занимался продюсер до создания своей собственной компании Big Hit Entertainment, а затем и крупнейшего музыкального конгломерата HYBE Corporation. В этом выпуске мы познакомились с биографией этого выдающегося музыкального деятеля родом из Кореи, а попутно послушали песни, которые он написал лично сам.

Пан Си Хёк родился в 1972 году. В детстве он был очень спокойным мальчиком, терпеть не мог спорт, зато обожал книги и уже в три годика научился писать и читать. Вместо игр со сверстниками во дворе он предпочитал проводить время дома за чтением, родители даже начали переживать, что у него возникнут проблемы в общественной жизни. Они решили, что мальчику необходимо хобби и подарили ему гитару. Так, юный Сик Хёк пристрастился к музыке, сначала освоив классическую гитару, а затем перейдя на электрогитару. В средней школе Си Хёк играл в любительской хэви-метал группе, писал музыку и тексты.

Пан Си Хёк дебютировал как композитор довольно рано, во время учёбы в университете. В 1994 году он выиграл Музыкальный конкурс имени Ю Чжэ Ха и начал серьёзную карьеру, занимаясь написанием и продюсированием песен. В 1997 году он познакомился с тем самым Пак Чжин Ёном (박진영), еще одним ведущим продюсером Кореи. Два композитора часто сотрудничали как дуэт авторов песен. А в 2001 году Пан Си Хёк и вовсе присоединился к компании Пака JYP Entertainment. Пан Си Хёк написал не один хит для god, одной из самых успешных групп JYP. Среди них такие огромные хиты, как «Одна свеча» или «촛불하나», «Путь» (길) и «Ночь пятницы» (Friday Night). Помимо g.o.d, Пан работал с множеством других артистов, включая ветеранов Им Чхан Чжона (임창정) и Пак Чжи Юн (박지윤), певца Рейн или Пи (비) и многими-многими выходцами из JYP.

В 2005 году Пан Си Хёк покинул JYP и основал свою собственную компанию, Big Hit Entertainment, где продолжил писать, сочинять и продюсировать для своих артистов. Несмотря на то, что Пан Си Хёк теперь возглавлял собственную компанию, их сотрудничество с Пак Чжин Ёном не прекратилось. Он написал очень много песен для артистов компании, которые в последствии стали очень успешными. Со временем Пан Си Хёк задумался о создании собственного мужского коллектива. В 2010 году он подписал контракт с Ким Нам Чжуном (김남준), которого сегодня мы знаем как RM из BTS. Парню тогда было всего 15 лет, но Пан Сик Хёк, талантливый продюсер с намотанным глазом уже тогда разглядел в нем огромный потенциал и решил сделать лидером будущей бойз-группы. В 2013 году Пану наконец удается воплотить в жизнь задуманное, и на сцене предстает группа BTS. Как нам всем хорошо известно, добиться славы парням удалось не сразу. Но спустя всего несколько лет под чутким руководством Пан Си Хёка и с его крышесносными песнями BTS все-таки стали одной из лучших поп-групп сначала Кореи, а потом и всего мира. Мировая слава пришла к BTS, а вместе с ними и к Пан Си Хёку, в 2016 году, когда коллектив представил свой альбом «Wings».

Сегодня Пан Си Хёк входит в число 50 богатейших людей Республики Корея и является единственным миллиардером в южнокорейской индустрии развлечений. Его конгломерат HYBE Corp. продолжает процветать и продюсировать ведущие коллективы индустрии K-POP, среди которых BTS, Le Sserafim, TXT, ILLIT, Seventeen и многие другие звезды. Ну и конечно же Пан Си Хёк продолжает писать музыку для артистов своей компании, а также других самых любимых K-POP исполнителей.

В этом выпуске прозвучали самые известные композиции, которые полностью написал Пан Си Хёк. Среди них песня «Friday Night» в исполнении легендарной группы god (지오디), «Как в первый раз» (처음처럼) от группы T-ARA, трогательная баллада «Не отпущу, даже если умру» (죽어도 못보내) квартета 2AM, «I NEED U» от самих BTS и другие.