Шоубиз сегодня от 28 мая

Бойз-группа SHINee представила новый сингл «Poet | Artist»

Популярная бойз-группа SHINee в очередной раз доказала, что в их коллективе навсегда пять участников. Напомним, что 18 декабря 2017 года K-POP индустрия пережила ужасную трагедию: мир добровольно покинул главный вокалист коллектива Чжон Хён (종현). Все эти почти 8 лет поклонники и сами участники SHINee не могут смириться с ужасной потерей. Поэтому Онью (온유), Ки (키), Мин Хо (민호) и Тхэ Мин (태민) 25 мая, прямо в день 17-ой годовщины дебюта SHINee, преподнесли поклонникам самый трогательный и ценный подарок. В этот день свет увидел новый сингл коллектива «Poet | Artist». Релиз включает в себя два трека в жанре электро-поп: «Poet | Artist» и «Starlight». Покойный Чжон Хён внёс значительный вклад в создание заглавной песни, выступив автором текста и композитором. Кроме того, новый релиз SHINee получил название в честь последнего альбома Чжон Хёна, который был выпущен посмертно 23 января 2018 года. Альбом всегда занимал особое место в сердцах фанатов, и тот факт, что новый сингл группы назван в его честь, имеет для них огромное значение. Ну и самое главное в этом релизе - это, пожалуй, то, что в нем поклонники вновь услышали голос Чжон Хёна, по которому так скучают. Сингл «Poet | Artist» имеет особое значение еще и потому, что это и трогательное празднование очередной годовщины SHINee, и и дань памяти и глубокого уважения Чжон Хёну. Поклонники смогли услышать заветную композицию, в которой поучаствовал Чжон Хён, еще до официального релиза. 23 мая SHINee успешно открыли первый день своего трёхдневного концерта «SHINee World Ⅶ [E.S.S.A.Y]» в Сеуле, где впервые исполнили композиции «Poet | Artist» и «Starlight». 25 мая коллектив с триумфом завершил серию выступлений, выложившись на все 100% и оставив зрителей в полном восторге. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 28 мая.

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