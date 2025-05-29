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Дата рождения: 26 декабря 1980 г.

Рост: 174 см

Дебют: мюзикл «Щелкунчик», 2004 г.





Хотя Чо Чжон Сок в первую очередь известен как актёр, он также активно участвует в различных шоу, мюзиклах и занимается музыкой. Чо Чжон Сок — актёр с тонким восприятием своих персонажей и быстрой реакцией. Он обладает множеством удивительных черт характера и собственной, ни на кого не похожей, атмосферой. Он дебютировал в мюзикле «Щелкунчик» в 2004 году и зарекомендовал себя как выдающийся актёр музыкального театра. Хотя путь Чо Чжон Сока к славе был непрост — полон второстепенных ролей и бессонных ночей, — сегодня он по праву считается одним из лучших актёров РК. Одной из уникальных черт актёра является то, что в каждом новом проекте он предстаёт в совершенно новом образе и раскрывает зрителям те грани своего актёрского мастерства, которых прежде никто не видел. Именно поэтому каждая новая дорама с его участием становится ещё популярнее предыдущей. К числу самых известных дорам с участием Чо Чжон Сока можно отнести «Два копа» (투깝스), «Воплощение ревности» (질투의 화신), хит последних лет «Мудрая жизнь в больнице» (슬기로운 의사생활), а также историческую дораму «Угымчхи: Цветок маша» (녹두꽃).