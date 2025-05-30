«Старуха с ножом» продолжает занимать высокие позиции в рейтинге

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Фильм «Старуха с ножом» (파과) с Ли Хе Ён, Ким Сон Чхолем и Син Си А в главных ролях неизменно привлекает зрителей в кинотеатры и сохраняет лидирующие позиции в прокате. С момента премьеры 30 апреля картина ни разу не покидала пятёрку лучших, и по состоянию на 27 мая «Старуха с ножом» набрала 530 тысяч зрителей. Это стало возможным благодаря устойчивому интересу со стороны молодой женской аудитории в возрасте от 20 до 30 лет и необычному антагонисту — женщине-убийце в возрасте 60 лет. «Старуха с ножом» — это история 60-летней женщины-убийцы, которая, находясь на пороге выхода на пенсию из-за старости и болезни, решает использовать всё, что у неё осталось, чтобы защитить самое дорогое, что впервые появилось в её жизни. Ли Хе Ён и Син Си А, получившая признание зрителей благодаря популярной дораме «Жизнь интерна, которая однажды станет мудрой» (언젠가는 슬기로울 전공의생활), исполнили роль скульпторши в пожилом и молодом возрасте, создав яркий и харизматичный образ. Актёр Ким Сон Чхоль сыграл киллера по прозвищу «Тхуу» — мужчину около 30 лет, который угрожает жизни близких главной героини.