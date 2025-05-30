Песня RM «LOST!» выигрывает 3 награды на Shark Music Awards

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RM из BTS получил три награды на церемонии Shark Music Video Awards за клип на песню «LOST!» - заглавный трек своего второго сольного альбома. Согласно данным, опубликованным 24 мая на официальном сайте премии, клип победил в номинациях «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее видео в стиле R&B/соул» и «Лучшая режиссура». Церемония состоялась 22 мая в Лондоне. Кроме того, музыкальное видео Megan Thee Stallion на песню «Neva Play», созданное при участии RM, было отмечено в категории «Лучшая анимация». Премия Shark Awards, проводимая уже в 63-й раз, присуждается за выдающиеся работы в области рекламы, дизайна, короткометражных фильмов и музыкальных клипов. Клип «LOST!» представляет собой ироничное изображение побега RM из лабиринта собственных мыслей. Постановка привлекла внимание неожиданными визуальными решениями: в кадре повсеместно появляются разнообразные объекты, а пространство хаотично меняет форму и пропорции. Ранее клип получил четыре награды на международном кинофестивале Sislov Festival в Германии, включая приз за лучшую режиссуру, а также был отмечен премиями British Music Video Awards и British Arrow Awards.