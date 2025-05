«Echo» Чина из BTS дебютировал на третьем месте в чарте Billboard

ⓒ Big Hit Music

Второй мини-альбом Чина из BTS «Echo» дебютировал на третьем месте в главном американском чарте альбомов Billboard 200. Согласно предварительным данным, опубликованным 25 мая в обзоре чарта Billboard, альбом «Echo» занял третью строчку, уступив «I'm the Problem» Моргана Уоллена и «SOS» от SZA. Для Чина это уже второй случай попадания его альбома в рейтинг Billboard 200. Впервые это произошло в ноябре 2024 года, когда его дебютный мини-альбом «HAPPY» занял четвёртое место. Billboard 200 рассчитывается на основе количества альбомных единиц, включая традиционные продажи физических альбомов, число стримингов, пересчитанных в эквивалент продаж альбома (SEA), и количество цифровых загрузок, пересчитанных в эквивалент продаж альбома (TEA). Кроме того, альбом «Echo» занял второе место в еженедельном чарте Top Album Sales. Новый альбом Чина показал высокие стартовые продажи, благодаря разнообразию форматов: альбом был выпущен в виде 13 CD-версий с коллекционными бумажными сувенирами и в пяти цифровых вариантах загрузки, каждая из которых включала семь треков. «Echo» — это альбом, в котором ключевое слово «резонанс» используется как метафора разнообразной, многогранной жизни. Заглавная песня «Don't Say You Love Me» рассказывает об иронии отношений: несмотря на разрушение чувств, влюблённые не могут отпустить друг друга, ведь их все ещё тянет друг к другу. Чин передал всю сложность этих противоречивых эмоций сдержанным, но пронизывающим вокалом.