В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 29 мая мы расскажем о мастере игры на флейте тэгым Со Ён Соке, который также является автором современных народных песен и вариаций мелодии «Санчжо» для различных инструментов. Кроме того, вы сможете познакомиться с летними мелодиями, напоминающими о приходе праздника Тано, когда и мужчины, и женщины весело проводили время на природе.





Выпуск 688. Музыкант Со Ён Сок

* Песня «Хвиёнынчхон» – Ан Хян Ён, О Чжон Сук, Нам Хэ Сон (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о верной Чхунхян» – О Чжон Сук (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

* Песня «Чхончхунга» – Группа Ssing Ssing

* Часть «Чунчжунмори» из произведения «Санчжо» для флейты тэгым – Со Ён Сок (флейта тэгым)

* Песня «Син сачхольга» – Ли Нан Чхо (вокал)

* Мелодия «Путешествие» – Хан Хе Чжин (цитра каягым)

* Мелодия «Чхоннёнмансэ» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия «Тондоккун» - Ким Док Су (соло) и ансамбль барабанщиков