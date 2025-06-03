Передача десятая: Эра «Сделано в Корее» — от миллиона к миллиардам

Торжественная церемония в честь первого Дня экспорта (1964 год).
ⓒ Электронный архив визуальной истории Кореи
Экспорт на 100 миллионов долларов: начало эпохи Made in Korea
В ноябре 1964 года Республика Корея достигла экспортной выручки в 100 миллионов долларов. В 1960 году ВВП на душу населения составлял всего около 79 долларов — страна входила в число беднейших в мире. Всего через десять лет после прекращения боевых действий Корея преодолела первый серьёзный экспортный рубеж. Это стало символом веры в собственные силы и доказательством первых успехов экономической стратегии, начатой в 1962 году.
Государственная стратегия: индустриализация и ориентация на экспорт
Экономические планы, реализуемые с 1962 года, основывались на курсе государственного стимулирования индустриализации и экспортного роста. С середины 1960-х активно развивалась лёгкая промышленность — нейлон, текстиль, одежда. На втором этапе акцент сместился в сторону тяжёлой и химической промышленности, а с третьего — развитие тяжёлой индустрии стало основным направлением. Несмотря на нефтяные кризисы 1970-х годов, Корея вышла на строительный рынок Ближнего Востока, заработала нефтедоллары и использовала этот шанс для модернизации и укрепления экспортной экономики.
Достижение экспорта на сумму 10 миллиардов долларов (1977 год).
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Обложка американского журнала Newsweek с заголовком «Корейцы идут» (1977 год).
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Экспорт на 10 миллиардов долларов: «Чудо на реке Хан»
К 1977 году экспорт достиг 10 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения превысил 1000 долларов. Этот рубеж был пройден на четыре года раньше запланированного срока. Летом того же года журнал Newsweek вышел с обложкой «Корейцы идут», где были изображены корейцы с национальными флагами, выходящие на мировой рынок. Международные СМИ стали говорить о стремительной индустриализации и росте экономики, вводя в обиход выражение «чудо на реке Хан».
От тяжёлой промышленности до контента: Корея как экспортная держава
В 1980-е годы начался активный рост экспорта автомобилей и электроники. К 1995 году объём экспорта превысил 100 миллиардов долларов. С начала 2000-х Республика Корея вышла в мировые лидеры благодаря полупроводникам, смартфонам и другим IT-продуктам. Популярность корейского контента и рост культурного экспорта усилили национальный бренд, и к 2024 году экспорт достиг 680 миллиардов долларов. Сегодня Республика Корея — одна из ведущих экспортных держав мира.