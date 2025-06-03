Передача десятая: Эра «Сделано в Корее» — от миллиона к миллиардам

Торжественная церемония в честь первого Дня экспорта (1964 год).

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Экспорт на 100 миллионов долларов: начало эпохи Made in Korea

В ноябре 1964 года Республика Корея достигла экспортной выручки в 100 миллионов долларов. В 1960 году ВВП на душу населения составлял всего около 79 долларов — страна входила в число беднейших в мире. Всего через десять лет после прекращения боевых действий Корея преодолела первый серьёзный экспортный рубеж. Это стало символом веры в собственные силы и доказательством первых успехов экономической стратегии, начатой в 1962 году.





Государственная стратегия: индустриализация и ориентация на экспорт

Экономические планы, реализуемые с 1962 года, основывались на курсе государственного стимулирования индустриализации и экспортного роста. С середины 1960-х активно развивалась лёгкая промышленность — нейлон, текстиль, одежда. На втором этапе акцент сместился в сторону тяжёлой и химической промышленности, а с третьего — развитие тяжёлой индустрии стало основным направлением. Несмотря на нефтяные кризисы 1970-х годов, Корея вышла на строительный рынок Ближнего Востока, заработала нефтедоллары и использовала этот шанс для модернизации и укрепления экспортной экономики.