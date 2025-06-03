Певица Сон Сын Ён: один из самых сильных голосов Кореи





В пятые выходные мая наши слушатели познакомились с певицей, которая, конечно, в какой-то степени известна корейской публике, но вот на международной арене о ней мало что слышали. По нашему мнению, это огромное упущение, ведь ее без преувеличения можно назвать одной из самых лучших вокалисток на сегодняшней корейской сцене. Это певица Сон Сын Ён (손승연), которая также известна под красивым псевдонимом Sonnet Son. Будущая певица родилась в 1993 году в Сеуле. Впервые мысль стать певицей пришла к девочке в средней школе. Когда ей было 14 лет, она приняла участие в конкурсе талантов в своей школе. Для выступления юная Сын Ён выбрала довольно сложную песню, «I Have Nothing» несравненной Уитни Хьюстон. Уже этот выбор говорит о том, даже в столь юном возрасте будущая певица обладала сильным голосом. Ей предстояло выступить перед 200 учащимися своей школы, но даже это не поколебало ее решительности: Сын Ён завоевала первое место и уважение школьных товарищей. В тот момент она поняла: «Я хочу стать певицей». В 2011 году, будучи в последнем классе старшей школы, Сон Сын Ён в составе школьной группы WMA попытала удачу в музыкальном шоу на выживание «TOP Band». Примечательно, что она была единственной девушкой в коллективе, но ее мощный рок-вокал вывел коллектив в четвертьфинал.

В 2012 году Сон Сын Ён решила попытать удачу еще раз и на этот раз в одиночку приняла участие в популярном шоу «Голос Корея» (보이스 코리아). До середины первого сезона Сон Сын Ён сильно не выделялась, но все изменилось, когда она исполнила песню «물들어» певицы BMK. Тогда и жюри, и публика поняли, что перед ними на сцене не просто новичок, а настоящий врожденный талант. Под конец шоу «Голос Корея» Сон Сын Ён удалось покорить зрителей и жюри и стать победительницей. Победа в шоу дала возможность артистке выпустить свой первый альбом. Он получил название «Крылья гадкого утенка» и увидел свет в октябре 2012 года. В 2011 году Сон Сын Ён была зачислена в Музыкальный колледж Беркли, одно их самых престижных музыкальных училищ мира, но проучилась там всего лишь один семестр.

Карьера Сон Сын Ён продолжала набирать обороты. Она была частой гостьей на телевидении, за ее плечами участие в таких популярных шоу как «Мистический певец в маске» (불명가왕), «Фестиваль дуэтов» или «듀엣 가요제» (Дюэт Гаёчжэ), «Певец-аватар» (아바타 싱어) и так далее. К сожалению, в 2017 году певице поставили диагноз «полипы голосовых связок». Сон Сын Ён начала проходить реабилитационное лечение и на какое-то время пропала с телевидения. Практически полностью свой голос Сон Сын Ён смогла восстановить в 2019 году. В том же году она подписала контракт с новым продюсерским агентством The Givers, которое сегодня, к сожалению, известно по крупному скандалу, в котором замешана герлз-группа FIFTY FIFTY. Тем не менее, певицу снова все чаще можно увидеть на телевидении, она продолжает заниматься творчеством, выпускает OST к популярным сериалам, а также играет в мюзиклах. Все, чего не хватает этой талантливой вокалистке – это хорошей поддержки, умелого руководства. Будем надеяться, что впереди Сон Сын Ён ждет только успех, ведь такой голос заслуживает, чтобы им наслаждался весь мир.

В это выпуске мы прослушали самые любимые и популярные песни из репертуара певицы Сон Сын Ён, среди которых: «Снова ты» (다시 너를), «Ах, сердце, мое сердце» (가슴아 가슴아), «Нет, я не сошла с ума» (미친게 아니라구요) и другие.