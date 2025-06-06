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Строительство «нового города» в КНДР

#На пути к воссоединению l 2025-06-04

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News
В новом выпуске передачи «На пути к воссоединению» мы обсудим масштабный проект строительства 50 тысяч квартир в Пхеньяне. Впервые об этой инициативе было объявлено в 2021 году, после уже были построены 40 тысяч квартир, а сейчас начинается новый, последний, этап строительства. Строительство жилых объектов – это тоже неотъемлемая часть северокорейской политики. Последние десять лет жилые комплексы строились преимущественно в центре Пхеньяна вдоль реки Тэдонган. Теперь застройка города перемещается из центра ближе к окраинам, что позволит расширить площадь города на север, запад и восток. Проект создания «нового города» движется активными темпами. Подробнее о масштабном строительном проекте и его значении мы поговорим с научным сотрудником  Корейского института национального воссоединения г-ном Хон Мином.
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