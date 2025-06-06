Шоубиз сегодня от 4 июня

Не за горами премьера сериала «Я украла первую ночь главного героя!»

Исторические сериалы или «сагык», как их называют в Корее, кажется, потихоньку снова входят в моду! В начале этого года к телевизору корейских зрителей приковал сериал «Королева Вон Гён» (원경), сегодня они переживают за судьбы главных героев сагыков «Возвращение во дворец» (귀궁) и «Дорогой Хон Ран» (탄금), а совсем скоро их ждет еще один исторически-романтически-фэнтезийный сериал. У него довольно длинное, а от того интригующее название, которое звучит как «남주의 첫날밤을 가져버렸다» или «Я украла первую ночь главного героя!». Давайте же узнаем, о чем этот сериал нам расскажет! Обычная студентка по имени Чха Сон Чхэк (차선책) однажды просыпается и обнаруживает, что оказалась в своем любимом романе, действие которого разворачивается в эпоху правления династии Чосон. В этом новом мире она становится персонажем второго плана — дочерью богатых благородных родителей, стремящейся к спокойной и размеренной жизни. Однако, ведомая вселившейся в неё студенткой, героиня решается на отчаянный поступок. Сон Чхэк рискнула провести ночь с главным героем, племянником самого императора Кён Сон Гуном (경성군). Эта неожиданная встреча меняет всё: теперь Сон Чхэк не второстепенный персонаж, но активная участница романа. Отныне ее действия могут повлиять на ход событий. Внутренний конфликт между привычной жизнью Сон Чхэк и новым миром, где царят интриги и страсти, заставляет её переосмыслить свои приоритеты.

Сериал «Я украла первую ночь главного героя!» снят на основе популярного одноименного веб-туна, который выпускался в 2019 году. Трансляция начнется 11 июня на телеканале KBS2. Корейские зрители и любители K-POP со всего мира сгорают от нетерпения поскорее посмотреть сериал не только из-за оригинального сюжета, но и из-за исполнителей главных ролей. Роль Сон Чхэк исполнит актриса и участница группы Сонё Сидэ (소녀시대) Со Хён (서현), а красавца Сон Гуна сыграет актер и участник группы 2PM Ок Тхэк Ён (옥택연).

Подробнее об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 4 июня.

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