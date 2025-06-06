Новое развлекательное шоу KBS «Музыка с доставкой»

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Певец Ли Чхан Вон, бывшая участница Red Velvet Венди, и мужской вокальный квартет Forestella примут участие в новом музыкальном шоу KBS 2TV под названием «Музыка с доставкой: Поедем куда угодно», премьера которого состоялась 31 мая. «Музыка с доставкой: Поедем куда угодно» — это спин-офф зимнего шоу «Я — певец», но в этот раз музыкальные выступления в жанре уличного перформанса проходят не за границей, а в живописных местах по всей Корее. Музыканты, представляющие разные жанры — от трота и K-pop до классики и хип-хопа — исполняют песни в сопровождении приглашённых гостей, соответствующих концепции каждого места. Съёмочная команда и артисты рассказали, что в список песен вошли хиты, оставившие след в истории корейской поп-музыки с 1980-х по 2010-е годы. Шоу выходит каждую субботу в 22:40 на канале KBS 2TV.