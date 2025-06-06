Фильм «Перезахоронение» (파묘) назван лучшей картиной года

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Фильм «Перезахоронение» режиссёра Чан Чжэ Хёна был признан лучшим фильмом года. На 23-й церемонии вручения премии Director's Cut Awards, организованной Ассоциацией корейских кинорежиссёров, картина завоевала четыре главные награды в номинациях: «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса» (Ким Го Ын) и «Лучший актёр-новичок» (Ли До Хён). Премию за лучшую мужскую роль получил актёр Ли Бён Хон за главную роль в фильме «Матч» (승부), а награду «Лучшая актриса-новичок» — Ким Гым Сун за роль в фильме «Звезда Ульсана» (울산의 별). Премию «Лучший новый режиссёр» получил Нам Дон Хёп за фильм «Красивые парни» (핸섬가이즈), а О Чжон Мин был удостоен премии Vision Award за фильм «Старший сын» (장손). Премия Vision Award присуждается режиссёру, представившему наиболее сложную и уникальную работу. В категории сериалов работа «Парадокс убийцы» (살인자ㅇ난감) от Netflix получила три награды: «Лучший режиссёр» (Ли Чхан Хи), «Лучший актёр» (Ли Хи Чжун) и «Лучший актёр-новичок» (Ким Ё Хан). Актриса Пэ Ду На получила премию «Лучшая актриса» за роль в сериале «Семейный план» (가족계획) от Coupang, а актриса Мун Гын Ён — премию «Лучшая актриса-новичок» за участие во втором сезоне сериала «Зов ада» (지옥 시즌 2) от Netflix. Премия Director's Cut Awards — это церемония награждения, победители которой определяются путём голосования членов Ассоциации корейских кинорежиссёров.