Футболист Чон У Ён женится на дочери актёра Ли Гван Ги

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В мире шоу-бизнеса и спорта появилась новая семья. 15 июня 2025 года футболист Чон У Ён, выступающий в немецкой Бундеслиге, женится на старшей дочери актёра Ли Гван Ги — Ли Ён Чжи. 20 мая Чон У Ён опубликовал в социальных сетях свадебные фотографии, подписав, что наконец-то встретил любимую женщину и пообещал провести с ней всю жизнь. Будущая невеста Ли Ён Чжи с детства появлялась вместе с отцом на различных развлекательных шоу и всегда привлекала внимание своим сходством с актрисой Сон Е Чжин. Ли Ён Чжи и Чон У Ён оба родились в 1999 году и, прежде чем стали парой, долгое время были друзьями. После объявления о свадьбе отец невесты, Ли Гван Ги, в интервью тепло отзывался о будущем зяте, описав его как серьёзного и ответственного юношу. Известно, что церемонию бракосочетания будет вести известный телеведущий Ю Чжэ Сок.