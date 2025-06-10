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Дата рождения: 31 января 1991 г.

Рост: 178 см

Дебют: мюзикл «Половое созревание», 2014 г.





Ким Сон Чхоль активно работает в различных областях шоу-бизнеса: снимается в кино и дорамах, а также участвует в различных постановках, пьесах и мюзиклах. Он раскрыл свой незаурядный актёрский талант на сцене и принял участие во многих знаменитых постановках. В 2023 году он исполнил роль L в мюзикле «Тетрадь смерти». Публика была настолько восхищена актёрской игрой Ким Сон Чхоля, что дала ему прозвище «Чхоль-L» (철엘) — сочетание его имени и имени персонажа. А слог «чхоль» означает ещё и “железо”, т.е. сильный, твёрдый, тяжёлый. В том же году он сыграл роль Эдмона Дантеса в постановке «Монте-Кристо». Он сумел передать два совершенно разных характера, воплощённых в одном персонаже: невинного юноши Эдмона и мечтающего о мести графа Монте-Кристо. Однако Ким Сон Чхоль — не только актёр мюзиклов. Он продемонстрировал своё актёрское мастерство и на экране, сыграв роль Ким Чжи Сока, младшего брата главной героини, в фильме «Ким Чжи Ён, 1982 года рождения» (82년생 김지영), который вышел в прокат в январе 2019 года. В 2021 году он исполнил особую роль Хван Мин Сона в драме «Винченцо» (빈센조) с Сон Чжун Ги в главной роли. Несмотря на то, что его персонаж был очень сложным и являлся главным антагонистом сериала, Ким Сон Чхоль завоевал признание зрителей и, по многочисленным отзывам, «спас» некоторые неудачные эпизоды.