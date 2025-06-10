В новом выпуске мы расскажем вам о выдающейся певице, яркой артистке и активистке Ли Хва Чун Сон, которая жила в годы японской оккупации. Именно она стала одной из первых женщин, добившихся признания в традиционно мужском жанре пхансори. Слушатели любили Ли Хва Чун Сон за чистый, легко струящийся, словно ручей, голос и необычную вокальную манеру. В исполнении певицы вы сможете послушать песню «Чхувольманчжон» из «Сказания о деве Сим Чхон».





Выпуск 689. Певица Ли Хва Чун Сон

* Песня «Намхаё» – Ли Чжун А (вокал)

* Песня «Сансапёльгок: расставание, грусть» – Ансамбль Modern Gagok

* Мелодия «Летний лес» – Ансамбль MuRR

* Песня «Чхувольманчжон» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Ли Хва Чун Сон (вокал)

* Песня «Куым» – Ким Со Хи (вокал)

* Песня «Хвачхон» – Монах Сонам (вокал)

* Мелодия «Ринпоче» (части 1, 2, композитор Ян Сын Хван) – Ли Ён Соп (флейта тэгым), Ли Чжи Хе (цитра каягым) и ансамбль музыкантов