Передача одиннадцатая: Движущая сила корейского строительства — зарубежные проекты

Зарубежные заказы на сумму 1 триллион долларов 30 декабря 2020 года на небоскрёбе Бурдж-Халифа в Дубае состоялось световое шоу в честь дня рождения Ви — участника группы BTS. Подсветка этой башни, символа Объединённых Арабских Эмиратов и самого высокого здания в мире, как правило используется только для продвижения государственных инициатив и крупных международных брендов. Бурдж-Халифа был возведён с применением южнокорейских технологий. К концу 2024 года общий объём зарубежных строительных заказов, привлечённых Республикой Корея, достиг 1 триллиона долларов. Этот показатель стал свидетельством признания корейского инженерного мастерства на мировой арене.





Строительство автомагистрали Паттани — Наратхиват, Таиланд (1965 год)

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Начало зарубежного строительства: «Танон Каоли» — корейская дорога В Таиланде есть участок автомагистрали, который местные жители называют «Танон Каоли» — «корейская дорога». Это трасса Паттани—Наратхиват — первый зарубежный проект, реализованный южнокорейской компанией в 1965 году. Несмотря на отсутствие опыта, оборудования и технологий, корейские строители успешно завершили объект, продемонстрировав упорство и высокую исполнительскую дисциплину. Хотя проект сопровождался финансовыми потерями, именно он заложил основу для последующего выхода на мировой рынок.





(слева) Промышленный порт Джубайль, Саудовская Аравия (1976 год) (справа) Великая искусственная река, Ливия (1983 год) ⓒ KBS

Нефтяной кризис 1970-х: выход на рынок Ближнего Востока В период глобального экономического спада, вызванного нефтяным кризисом 1970-х годов, Республика Корея вышла на рынок строительства на Ближнем Востоке, обладающий значительными нефтяными доходами. Начиная с проекта по строительству автомагистрали в Саудовской Аравии, корейские компании успешно реализовали такие крупные объекты как промышленный порт Джубайль и система Великой искусственной реки в Ливии. Эти достижения подтвердили высокий уровень инженерных решений и укрепили доверие к корейским строительным компаниям на международной арене.





(по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла): – Башни-близнецы «Петронас», Малайзия – Небоскрёб «Бурдж-Халифа», Дубай, ОАЭ – Мост «Чанаккале 1915 года», Турция – Отель «Марина Бэй Сандс», Сингапур ⓒ KBS