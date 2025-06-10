Айрин и Сыль Ги и их новый мини-альбом «TILT»





Дорогие друзья, скорее всего, вы хорошо знакомы с герлз-группой Red Velvet, одним из самых популярных женских коллективов K-pop. А помните ли вы первый и единственный юнит герлз-группы, дуэт Айрин и Сыль Ги (아이린 & 슬기)? Возможно, некоторые из вас могли подзабыть его, ведь после дебюта летом 2020 года именно о дуэте ничего не было слышно целых 5 лет! Это большая загадка, почему продюсерское агентство SM Entertainment не продолжило продвигать Айрин и Сыль Ги, которые не только отлично смотрятся вместе и дополняют друг друга, но и удачно стартовали с мини-альбомом «Monster». К большой радости поклонников, дуэт не перестал существовать, продолжительный перерыв позади, и 26 мая свет увидел второй мини-альбом Айрин и Сыль Ги «TILT» или «Крен». Айрин и Сыль Ги, как и во времена продвижения с «Monster» вновь предстали в шикарных и немного мрачных образах, и одноименная заглавная песня альбома звучит так же. В этой энергичной R&B песне описывается притягательная, но опасная любовь, где чувства выходят за границы разумного. Герои словно качаются на качелях — то сближаются, то отталкивают друг друга, теряя равновесие. Несмотря на внутренние сомнения и напряжение, они всё глубже погружаются в эту эмоциональную игру, где страсть, риск и влечение переплетаются в одно.

Послушав песню, мы немного поговорили про исполнительниц, и начали мы с Айрин. Айрин, она же Пэ Чжу Хён (배주현), родилась в 1991 году в городе Тэгу, который в Корее славится как родина самых красивых девушек страны. Вот и за Айрин уже в юности закрепилась слава писаной красавицы. Она стала подопечной компании SM Entertainment в 2009 году. Готовясь стать айдолом, девушка активно снималась в рекламе известных брендов, а также клипах разных исполнителей. Айрин дебютировала на сцене в 2014 году в составе Red Velvet и, как самая старшая участница, стала лидером группы. Кан Сыль Ги (강슬기) родилась в 1994 году в пригороде Сеула. С детства девочка тяготела к музыке, и не только хорошо пела и танцевала, но даже учила своих одноклассников танцам. Папа Сыль Ги рано распознал в дочери звездный потенциал, поэтому уже в 14 лет в 2007 году будущая артистка стала частью SM Entertainment. К дебюту Сыль Ги готовилась целых 7 лет, некоторые ребята, например, участники f(x) и EXO, которые попали в компанию до нее, дебютировали даже раньше нее. Но Сыль Ги не отчаивалась, потому понимала, что ее час еще просто не настал. Свое место Сыль Ги нашла в группе Red Velvet, в которой отвечает как и за вокал, так и за танцы, ведь она известна как универсальный айдол, которому под силу все.

В этот самый момент артистки готовятся к своему азиатскому туру «Balance», который стартует 14 июня в Сеуле и продолжится выступлениями в Сингапуре, Макао, Бангкоке, Тайбее, Куала-Лумпуре и Токио. В завершение нашей программы мы поздравили Айрин и Сыль Ги с долгожданным и успешным возвращением на сцену и пожелали также удачно провести концерты.

В этот день на наших волнах прозвучали песни из нового альбома «TILT» Айрин и Сыль Ги, среди которых «TILT», совместная работа с Джули из KISS OF LIFE «What's Your Problem?», «Irresistable» и другие, а также предыдущие хиты дуэта «Monster» и «Naughty» (놀이).