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Сеул сегодня от 9 июня

#Сеул сегодня l 2025-06-09

Сеул сегодня

ⓒYONHAP News 

Сегодня в выпуске:

►► После избрания Ли Чжэ Мёна президентом растёт число посетителей Чхонвадэ.

►► Искусственный интеллект становится психологом-консультантом.

►► Покупка продуктов с истекающим сроком годности в тренде.

►► Продукты со вкусом матча набирают популярность.

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