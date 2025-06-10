Сеул сегодня от 9 июня

Любой гражданин РК может рекомендовать кандидатов на высшие должности
2025-06-10 15:33:46
#Сеул сегодня l 2025-06-09
Сегодня в выпуске:
►► После избрания Ли Чжэ Мёна президентом растёт число посетителей Чхонвадэ.
►► Искусственный интеллект становится психологом-консультантом.
►► Покупка продуктов с истекающим сроком годности в тренде.
►► Продукты со вкусом матча набирают популярность.
2025-06-10 15:33:46
2025-06-10 14:42:21
2025-06-10 11:09:38
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