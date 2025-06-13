Шоубиз сегодня от 11 июня

Группа SUPER JUNIOR представит новый альбом, приуроченный к 20-летию на сцене

Живая легенда Халлю, одна из немногих групп второго поколения K-POP, которая и сегодня активно продвигается на сцене, несравненный коллектив SUPER JUNIOR возвращается с новой музыкой! В этом году артисты отмечают 20-летие со дня дебюта и по такому случаю никак не могут оставить верных поклонниц без подарка. 5 июня стало известно, что SUPER JUNIOR готовят масштабный проект, приуроченный ко дню рождения коллектива. В его рамках запланирован не только выход нового альбома, но и выставка, развлекательные шоу, поп-ап-магазин и даже концертный тур. Но кульминацией конечно же станет выпуск 12-го полноформатного альбома «Super Junior25» (슈퍼주니어 이오) 8 июля. Это название имеет особое значение. Оно отсылает к дебютному альбому группы «Super Junior05», выпущенному в 2005 году. Таким названием участники коллектива демонстрируют, что новая работа воплотит в себе глубокие эмоции и богатый опыт, накопленные за 20 лет на сцене. Напомню, что новый альбом станет первым релизом SUPER JUNIOR за почти три года. 11-й альбом группы «The Road: Celebration» был выпущен в декабре 2022 года. В новый альбом войдут 9 композиций, некоторые из которых SUPER JUNIOR исполнят на онлайн-шоукейсе в день премьеры 8 июля.

Мы не устанем повторять, что SUPER JUNIOR внесли огромный вклад в развитие индустрии K-POP. Такие хиты группы как «Sorry, Sorry», «Bonamana (미인아)», «Mr. Simple», «Devil» и многие другие помогли значительно расширить горизонты K-POP не только в Азии, но и в Европе и Латинской Америке, тем самым проложив дорогу будущим поколениям артистов K-POP. Примечательно, что при этом каждый участник SUPER JUNIOR активно работает в разных областях и сегодня: кто-то ведет телешоу, кто-то играет в сериалах и мюзиклах, кто-то выпускает сольную музыку. За 20 лет на сцене SUPER JUNIOR свернули горы, и поклонницы с нетерпением ждут, каким трогательным окажется момент, когда голоса всех участников сольются в единое целое. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» 11 июня.

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